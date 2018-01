In Bonn findet derzeit die Weltklimakonferenz statt. Quelle: Oliver Berg/dpa

Als letztes UN-Land will nun auch Syrien dem Pariser Klimaabkommen beitreten - damit wären die USA bei einem Austritt als einziger Vertragsgegner völlig isoliert. Syrien habe sein Einlenken bei der Weltklimakonferenz in Bonn in einer Arbeitsgruppe angekündigt, berichteten Konferenzteilnehmer. Offiziell bestätigt war die Entscheidung zunächst noch nicht.



"Die Welt zeigt angesichts des verheerenden Klimawandels Einigkeit", freute sich Sabine Minninger, Klimareferentin von Brot für die Welt.