Trump machte seiner Wut über das Vorgehen am Samstag auf Twitter erneut Luft. Das ganze Verfahren sei "ein Betrug am amerikanischen Volk", wiederholte er frühere Anschuldigungen. Den republikanischen Senator Mitt Romney, der sich kritisch gegenüber ihn geäußert hatte, bezeichnete der Präsident als Verlierer und "arroganten 'Arsch'". Romney hatte Trumps Aufforderung an die Ukraine und an China, die Geschäfte seines politischen Rivalen Joe Biden zu untersuchen, als "falsch und erschreckend" bezeichnet.