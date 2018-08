Der UN-Sicherheitsrat thematisiert den Jerusalem-Konflikt. Quelle: Onu/NOTIMEX/dpa

Der UN-Sicherheitsrat stimmt heute über eine Resolution gegen die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA ab. Dies gaben Diplomaten am UN-Sitz in New York bekannt. Sie äußerten die Erwartung, dass die von Ägypten eingebrachte Vorlage am Veto der USA scheitern dürfte. Die meisten anderen der 15 Mitgliedsstaaten könnten jedoch für die Resolution stimmen.



In dem Textentwurf wird jegliche einseitige Entscheidung zum Status von Jerusalem als rechtlich wirkungslos bezeichnet.