Russland hat den INF-Vertrag verletzt - das haben die Nato-Mitgliedsstaaten in einer gemeinsamen Erklärung betont. Deshalb sei der Vertrag gekündigt worden. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg betont im Interview mit dem ZDF heute-journal, dass man aber bereit sei, weiter mit Russland zu verhandeln. "Es gibt jetzt sechs Monate eine Frist", in der der INF-Vertrag gerettet werden könnte. Stoltenberg spielt damit auf die Nato-Forderung an, dass Russland im nächsten halben Jahr alle 9M729-Raketen vernichten soll.



Die neuen Raketen, um die es im Streit mit Russland geht, seien "schwer aufzufinden, sind mobil, können europäische Städte erreichen, haben nukleare Fähigkeiten und die Vorwarnzeit wird reduziert", sagt Stoltenberg in dem Interview. Auf die Frage, wie das Bündnis denn Russland in dieser Frage gegenüber treten wolle, antwortete der Nato-Generalsekretär: "Wir haben nicht die Absicht, neue Atomwaffen bodengestützter Art in Europa zu stationieren." Stoltenberg betonte aber auch, dass es eine angemessene, defensive Reaktion geben werde. Die Nato werde sich weiterhin neue Rüstungskontrollinitiativen anschauen.