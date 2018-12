Huawei

Quelle: Reuters

Die Verhaftung der Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationskonzerns Huawei in Kanada droht das gespannte Verhältnis zwischen Peking und Washington weiter zu belasten. Meng Wanzhou sei auf Wunsch der USA bereits am vergangenen Samstag in Vancouver festgesetzt worden, teilte ein Sprecher des kanadischen Justizministeriums mit. Nun könnte es zu deren Auslieferung an die USA kommen. Die chinesische Botschaft in Ottawa forderte die sofortige Freilassung. Ein kanadischer Diplomat warnte vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen gegen amerikanische und kanadische Manager in der Volksrepublik.