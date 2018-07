Die US-Regierung hat eine Liste mit mehr als 6.000 chinesischen Produkten in Höhe von 200 Milliarden Dollar veröffentlicht, auf die künftig Strafzölle anfallen könnten. Die Vorbereitung einer neuen Runde an Vergeltungsmaßnahmen wurde am Dienstag bekannt. Danach ist ein Zollsatz von jeweils zehn Prozent auf Waren wie etwa Alarmanlagen und Makrelen vorgesehen.