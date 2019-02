Die USA wollen vom UN-Sicherheitsrat ein klares Bekenntnis zu Neuwahlen in Venezuela. In einem Entwurf für eine UN-Resolution, der am Mittwoch zirkulierte, forderten die USA die "friedliche Wiederherstellung der Demokratie", eine freie und faire Präsidentschaftswahl und die ungehinderte Lieferung von Hilfsgütern an alle Bedürftigen.