Ankara wollte rund 100 der F-35-Kampfjets bestellen. Türkische Rüstungsfirmen waren zudem an der Produktion der Flugzeuge beteiligt und sollten rund 900 Einzelteile liefern. Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sagten nun, die Aufträge an die türkischen Firmen sollten an Unternehmen in den USA und anderen Ländern neu vergeben werden. Türkische Techniker und Piloten, die zuletzt in den USA ausgebildet wurden, sollten das Land noch in diesem Monat verlassen.