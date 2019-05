Chinas Vizeministerpräsident Liu He vor den neuen Gesprächen.

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Die USA haben die Sonderzölle auf Wareneinfuhren aus China empfindlich erhöht. Die Sonderabgaben auf Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar stiegen von bisher zehn auf 25 Prozent. Die Neuregelung trat um 6.00 Uhr deutscher Zeit in Kraft.



Trotzdem gehen die Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen den USA und China in Washington weiter. Die erste Runde der jüngsten Gespräche endete am Abend. Ergebnisse wurden nicht bekannt. Heute will man die Verhandlungen fortsetzen.