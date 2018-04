Westmächte haben Militärschläge gegen Syrien ausgeführt. Quelle: Hassan Ammar/AP/dpa

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben als Vergeltung für einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz Ziele in Syrien angegriffen. US-Präsident Donald Trump bestätigte in einer Rede an die Nation kurz zuvor begonnene Militärschläge. Sie seien die Antwort auf den Einsatz chemischer Waffen durch die syrische Regierung gegen das eigene Volk, sagte Trump.



Russland drohte nach dem Angriff mit Konsequenzen. Syrien kritisierte den Angriff als Verstoß gegen internationales Recht.