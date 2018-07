Die UN hat einen weltweiten Migrationsvertrag geschlossen. Quelle: Alberto Saiz/AP/dpa

Mit Ausnahme der USA haben sich alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf den Entwurf für einen weltweiten Migrationsvertrag geeinigt. Der Text wurde in der UN-Vollversammlung in New York beschlossen.



Das rechtlich nicht bindende Dokument soll Grundsätze für den Umgang mit Flüchtlingen festlegen und offiziell bei einer Konferenz am 10. und 11. Dezember in Marokko angenommen werden. Die 193 Mitgliedstaaten hatten sich im September 2016 darauf geeinigt, den Migrationspakt zu schließen.