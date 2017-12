Sowohl die martialischen Drohungen Trumps als auch die "abenteuerliche Politik" Pjöngjangs kritisierte Sergej Lawrow. "Die militärische Hysterie führt nicht nur in die Sackgasse, sondern auch zur Katastrophe", warnte er in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung. Lawrow warnte in New York zudem davor, den Konflikt mit Nordkorea mit dem Streit um das iranische Atomprogramm zu vermischen.