Im Konflikt mit Nordkorea hat US-Präsident Donald Trump seine Drohung an Pjöngjang bekräftigt. "Nordkorea kriegt besser die Kurve oder sie werden in Schwierigkeiten sein, wie es wenige Nationen jemals gewesen sind", sagte er am Donnerstag (Ortszeit) in seinem Golfclub im US-Staat New Jersey. Dabei sagte er auch, seine Regierung wolle "Milliarden Dollar" zusätzlich in die Raketenabwehr-Systeme des Landes stecken. Das nukleare Arsenal der Nation sei in "Tipptopp-Zustand" und werde besser, betonte er. Er habe bereits einiges an Modernisierung vornehmen lassen.