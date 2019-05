Zuvor hatten die USA der Regierung in Teheran vorgeworfen, "unmittelbar" bevorstehende Angriffe in der Region zu planen, und hatten Kriegsschiffe und Langstreckenbomber in die Golfregion verlegt. Ein Militärsprecher betonte, Truppen im Irak und in Syrien seien in "hohe Alarmbereitschaft" versetzt worden. Geheimdienste der USA und ihrer Verbündeten hätten "glaubwürdige Bedrohungen" ausgemacht. Am Dienstag hatte US-Außenminister Mike Pompeo allerdings erklärt, die USA strebten "grundsätzlich" keinen Krieg mit dem Iran an. US-Präsident Donald Trump dementierte Berichte, wonach Washington die Entsendung von 120.000 Soldaten in die Region erwäge.