Kim Jong Un mit seinem ehemaligen Vertrauten Kim Yong Chol im Februar 2019 in Hanoi, der inzwischen in einem Arbeitslager eingesperrt sein soll.

Quelle: Reuters

Neben Kim Hyok Chol seien vier weitere hochrangige Mitarbeiter des nordkoreanischen Außenministeriums nach einer "Untersuchung" hingerichtet worden. Nach Angaben der Zeitung sei zudem Übersetzerin Shin Hye Yong nach dem Gipfel in ein Gefangenenlager gesperrt worden; sie habe ein neues Angebot Kim Jong Uns kurz vor dem Abbruch der Gespräche mit Trump nicht übersetzt.



Zudem soll laut Zeitung der hochrangige Vertreter der kommunistischen Partei Nordkoreas, Kim Yong Chol, in ein Arbeitslager eingesperrt worden sein. Er hatte als Gesandter in den Atomgesprächen mit US-Außenminister Mike Pompeo verhandelt. Kim Yong Chol galt als enger Vertrauter des nordkoreanischen Machthabers. Er reiste mit ihm im gepanzerten Zug zu dem Gipfel in Vietnam.