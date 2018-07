In einer Eingabe vor Gericht erklärte das Justizministerium, 700 Eltern seien als nicht geeignet beurteilt worden. Viele von ihnen sind demnach zudem bereits abgeschoben worden. In den vergangenen Monaten waren mehr als 2.500 Kinder von ihren Eltern getrennt worden. Grund dafür war die Entscheidung von Präsident Donald Trumps Regierung, in der Einwanderungspolitik auf "null Toleranz" zu setzen und jeden illegalen Grenzübertritt strafrechtlich zu verfolgen. Vor vier Wochen gab ein Bundesbezirksrichter der US-Regierung dann die Frist bis zum 26. Juli aus, um alle von ihren Angehörigen getrennten Kinder und Jugendlichen wieder mit ihren Familien zusammenführen.