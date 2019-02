Staatsanwälte um Mueller bezichtigten Manafort im Herbst jedoch der Lüge. Er habe die Unwahrheit über mehrere Gespräche mit Konstantin Kilimnik gesagt, einem Mitangeklagten, der dem FBI zufolge Verbindungen zu russischen Geheimdiensten hat, teilte das Team des Sonderermittlers damals mit. In den Unterhaltungen von Manafort und Kilimnik sei es etwa um einen möglichen Friedensplan im russisch-ukrainischen Konflikt um die Halbinsel Krim gegangen. Ein Treffen der beiden fand am 2. August 2016 im Grand Havana Room statt, einer Zigarrenbar in New York, wie Muellers Kollege Andrew Weissmann in der vergangenen Woche bei einem Gerichtstermin hinter verschlossenen Türen mitteilte.