Trump hatte sich, auf Anraten seiner Anwälte, lange mit direkter Kritik an Mueller zurückgehalten. Als Ende März aber bekannt wurde, dass der Sonderermittler auch Trumps Geschäfte untersucht, erwähnte Trump Mueller erstmals namentlich in einem seiner Tweets. Es folgten weitere Twitter-Botschaften des Präsidenten, die Mueller und sein Ermittlerteam diskreditieren sollten. Nachdem das FBI vor knapp zwei Wochen die Privat- und Geschäftsräume des Trump Vertrauten Michael Cohen durchsuchte, spielte Trump vor laufenden Kameras die Möglichkeit durch, Mueller zu entlassen: "Viele Leute haben gesagt, dass ich ihn feuern soll", so Trump über den Sonderermittler. "Wir werden sehen, was passiert."