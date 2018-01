Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho erklärte in New York unterdessen, die USA sollten "lieber zweimal nachdenken", bevor sie Pjöngjang mit militärischen Mitteln provozierten.

Einen Raketenangriff seines Landes auf die USA bezeichnete Ri nach Trumps Rede bei den Vereinten Nationen als unausweichlich. Trump habe mit seiner Ansprache einen "unumkehrbaren Fehler" gemacht, sagte Ri bei der UN-Generaldebatte am Samstag in New York. Der "Besuch unserer Raketen im gesamten US-Festland ist unvermeidlich geworden." Nordkorea werde "erbarmungslose, präventive Schritte" ergreifen, wenn die USA versuchten, das Hauptquartier in Pjöngjang oder das Militär Nordkoreas zu "köpfen".