Eine Aufstockung hatte der kommissarische Verteidigungsminister Pat Shanahan bereits am Dienstag angekündigt, als er eine Einschätzung für die nächste Phase der ausgeweiteten Militärmission abgab. Viele Kritiker sehen in den Maßnahmen indes einen politischen Trick der Regierung im Ringen um die von Präsident Donald Trump geforderten Milliarden für einen Mauerbau an der Grenze. Shanahan hatte gesagt, dass die zusätzlichen Truppen in erster Linie für die Installation von zusätzlichen Barrieren aus Draht und für die Einrichtung eines großen neuen Überwachungssystems im Grenzgebiet abgestellt würden. Die mobile Überwachung soll bis zum 30. September dauern, wie es in der Stellungnahme vom Sonntag hieß.