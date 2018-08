2001 räumte Palij gegenüber Beamten des US-Justizministeriums ein, dass er 1943 im von der SS geführten nationalsozialistischen Ausbildungslager Trawniki ausgebildet worden war. Auch war er Aufseher im benachbarten Arbeitslager. Am 3. November 1943 wurden dort etwa 6.000 jüdische Kinder, Frauen und Männer bei einem der größten Massaker des Holocaust erschossen. Als bewaffneter Aufseher spielte Palij dabei nach Einschätzung Washingtons eine entscheidende Rolle. Dieser bestreitet, an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen zu sein. Man habe ihn zu Patrouillengängen auf Brücken und entlang von Flüssen gezwungen, sagte er der New York Times 2003.



Die Staatsanwaltschaft Würzburg leitete laut "Bild" 2015 Ermittlungen gegen Palij ein, stellte das Verfahren aber mangels Beweisen wieder ein. Nun liege die Sache mit dem Aktenzeichen AR-Z 10/15 als "Vorermittlungsvorgang" bei der Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg. Dass der hochbetagte Palij in Deutschland noch vor Gericht gestellt wird, ist äußerst unwahrscheinlich, wie die "FAZ" schrieb.