Offiziell heißt das Programm, das 2012 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama eingeführt wurde, "Deferred Action for Childhood Arrivals", auch bekannt als Daca-Dekret. Das betrifft rund 700.000 Migranten, die als Kinder (jünger als 16) illegal ins Land gekommen waren. Die Einwanderer, die "Dreamer" genannt werden, erhalten derzeit für zwei Jahre ein Bleiberecht und eine Arbeitserlaubnis, beides lässt sich bislang unbegrenzt verlängern. Sie gehören zu den insgesamt elf Millionen illegal Eingewanderten, die dauerhaft in den USA leben.



Dafür galten aber bestimmte Voraussetzungen: Die Betroffenen durften sie etwa nicht straffällig geworden sein, mussten zum Zeitpunkt der Antragstellung jünger als 31 Jahre sein und sich seit 2007 ununterbrochen in den USA aufgehalten haben.



Obama wollte die "Dreamer" eigentlich per Gesetz und nicht nur per Dekret schützen. Er scheiterte damit allerdings angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Kongress. Der Gesetzesentwurf mit dem Namen "Dream Act" blieb auf der Strecke, stattdessen erließ Obama seine Regelung per Dekret. Die Begünstigten erbten von dem Gesetzentwurf den Namen "Dreamer" ("Träumer"). Die Trump-Administration hatte das Dekret im September aufgehoben und damit ein Wahlverspechen eingelöst. Bis zum 5. März 2018 sollte laut Trump der Kongress eine gesetzliche Regelung für die Einwanderer finden.