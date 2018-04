Wir sind bereit, unsere legitimen Interessen zu verteidigen. Erklärung des chinesischen Handelsministeriums

China, das sich nicht auf der Liste mit den Ausnahmen wiederfindet, kündigte als Reaktion Handelsstrafen im Umfang von drei Milliarden Dollar gegen Washington an. Wie Peking mitteilte, könnte auf US-Schweinefleisch ein Einfuhrzoll in Höhe von 25 Prozent fällig werden. Für Stahlrohre, Früchte und Wein wurden 15 Prozent ins Spiel gebracht. Insgesamt habe China eine Liste von 128 US-Produkten erstellt. Das Handelsministerium rief die USA dazu auf, den Konflikt noch durch Gespräche zu lösen, um "einen Schaden für die gegenseitigen Beziehungen zu verhindern". In einer separaten Mitteilung ergänzte das Ministerium später: "Unter keinen Umständen wird China sich zurücklehnen. Wir sind bereit, unsere legitimen Interessen zu verteidigen." Die chinesische Botschaft in Washington erklärte, China werde "bis zum Ende kämpfen, um seine eigenen legitimen Interessen mit allen notwendigen Maßnahmen zu verteidigen".