Nicht nur Militärs und Regierungsstellen in Afghanistan äußerten sich geschockt. Auch in den USA beklagten Politiker beider großer Parteien den Abgang von Mattis. Die Frontfrau der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, nannte ihn eine "Stimme der Stabilität" in Trumps Kabinett. Der demokratische Fraktionschefs der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, machte in Trumps Administration komplettes Chaos aus. Der republikanische Senator Marco Rubio wertete Mattis' Schreiben als Beleg, dass die USA außenpolitisch auf einem gefährlichen Kurs seien. Die "New York Times" fragte in ihrem Leitartikel: "Wer wird Amerika jetzt schützen?"