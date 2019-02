1977 beginnt die Sowjetunion, SS-20-Raketen in Europa zu stationieren. Diese Raketen sind auf Ziele in Westeuropa gerichtet. Die Nato beschließt 1978 eine zweigleisige Antwort, den sogenannten Nato-Doppelbeschluss. Er sieht Verhandlungen mit der Sowjetunion über den Abbau der Mittelstreckenraketen vor. Bei einem Scheitern der Gespräche wollen die USA atomare Mittelstreckenraketen in Europa stationieren und tun das später auch. Diese Nachrüstung führt zu Massenprotesten, vor allem in Deutschland. Am 10. Oktober 1981 demonstrieren rund 500.000 Menschen in Bonn gegen die atomare Bedrohung. Ab 1985 bietet die Sowjetunion weitreichende atomare Abrüstung an, die 1987 im INF-Vertrag mündet. Die Übereinkunft ist ein Wendepunkt für die Rüstungskontrolle im Kalten Krieg.



Autorin: Katharina Sperber