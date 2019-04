"Die USA haben alle Auslieferungen und weitere Aktivitäten, die im Zusammenhang mit dem F-35-Kampfjet in der Türkei stehen, eingestellt", so Pentagonsprecher Charles E. Summers Jr. am Montag. Sollte der Nato-Partner am Kauf des russischen S-400-Luftabwehrsystems festhalten, "ist ihre weitergehende Teilnahme am F-35-Programm gefährdet". Die Türkei ist nicht nur Käufer des US-Kampfjets, sondern auch mit mehreren Unternehmen an dessen Herstellung beteiligt.