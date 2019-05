Der eskalierende Handelsstreit der beiden größten Wirtschaftsmächte schürt die Angst vor einem Einbruch der Weltkonjunktur. Die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zollerhöhungen für Produkte aus China sind seit Freitag in Kraft.



Die Führung in Peking kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an. Aber wie diese aussehen sollen, haben die Chinesen noch nicht ausgeführt, berichtet ZDF-Korrespondent Thomas Reichart. "Sie sind gewissermaßen jetzt schon am Ende der Fahnenstange, weil fast alles US-Waren aus China schon mit Strafzöllen belegt sind." Die USA hätten hingegen noch Spielräume. China sei in einer Art Schockstarre, so Reichart.