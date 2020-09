Wie es im Streit der Carters weitergeht, wird sich unterdessen wohl am 16. Oktober entscheiden. Dann soll es laut Medienberichten in den USA eine Anhörung in dem Fall geben. Bis dahin wird das Spektakel in den Sozialen Medien wohl weitergehen. "Alles, was ich will, ist Liebe", äußerte sich Aaron kürzlich. Und er bat darum, in Ruhe gelassen zu werden.