Der US-Präsident teilte mit, mit der Einstufung der iranischen Revolutionsgarden, einer mächtigen paramilitäischen, aber offiziellen Organisation im Iran, sende man ein klares Signal an die Regierung in Teheran, "dass ihre Unterstützung für Terroristen ernste Konsequenzen hat". US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Montag in Washington, die neue Einstufung werde am 15. April wirksam werden.