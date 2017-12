Eine Sprecherin des französischen Außenministeriums kritisierte, die USA hätten diese Entscheidung in einer Zeit getroffen, "in der die Unterstützung der UNESCO durch die internationale Gemeinschaft äußerst wichtig" sei. Dort könnten politische Gräben überwunden werden. Die Französin Audrey Azoulay bewirbt sich gerade für den Posten als Generaldirektorin der UNESCO, die ihren Hauptsitz in Paris hat.