US-Präsidenten legen traditionell eigene Etatentwürfe vor, die aber in erster Linie reine Wunschkataloge sind. Trumps Plan wird also in dieser Form nicht umgesetzt werden. Die US-Parlamente müssten ihm zustimmen – und selbst den Republikanern wären die Vorschläge Trumps wohl zu teuer. US-Medien nannten den Entwurf in ersten Reaktionen "Science Fiction" oder "Dead on arrival" - Totgeburt.