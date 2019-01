Containerumschlag im Hafen von Savannah.

Quelle: Stephen B. Morton/FR56856 AP/dpa

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China wollen beide Seiten ihre Gespräche in dieser Woche fortsetzen. Am Mittwoch und Donnerstag werde eine offizielle hochrangige Delegation aus China für eine Reihe von Treffen in Washington erwartet, teilte das Weiße Haus mit.



Beide Länder liefern sich seit Monaten eine erbitterte Handels-Auseinandersetzung. Die USA haben Sonderzölle auf Waren aus China im Wert von mehr als 250 Milliarden Euro erhoben. China hat mit Vergeltungszöllen reagiert.