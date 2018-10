Ein Güterzug voller Autos. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Der europäische Automarkt ist in der ersten Jahreshälfte trotz der anhaltenden Dieselkrise deutlich gewachsen. Laut Branchenverband ACEA legte die Zahl der Neuzulassungen in den EU-Ländern seit Jahresanfang um 2,9 Prozent zu. Dem Verband der Automobilindustrie (VDA) in Deutschland zufolge wurden EU-weit rund 8,4 Millionen Pkw neu zugelassen.



In China lief es demnach auch gut (plus 5,5 Prozent). In den USA (minus 12 Prozent) und Japan (minus 2,3 Prozent) hingegen wurden weniger Pkw verkauft.