Juan Guaido (l) und Ivan Duque

Quelle: Efrain Herrera/Presidencia Colombia/dpa

Ein Jahr nach Beginn des Machtkampfs zwischen Regierung und Opposition in Venezuela wollen die USA und Kolumbien den Druck auf Nicolas Maduro erhöhen und den sozialistischen Präsidenten zum Rücktritt drängen. Das sagte US-Außenminister Mike Pompeo in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota.



Kolumbiens Präsident Duque warf Maduro vor, die Region zu destabilisieren. An dem Treffen nahm auch der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaido teil, der von den USA unterstützt wird.