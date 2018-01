Nach dem Test einer ballistischen Interkontinentalrakete hat Nordkorea mit weiteren Waffentests Richtung Washington gedroht. Machthaber Kim Jong Un habe seine Wissenschaftler aufgefordert, regelmäßig "kleine und große Geschenke" an "die Yankees" zu schicken, teilte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch mit. Der Abschuss der Rakete am Vortag wurde in der Stellungnahme in höchsten Tönen gelobt - diese sei auch in der Lage einen Atomsprengkopf zu tragen. Am heutigen Mittwoch wird eine UN-Dringlichkeitssitzung zu der Lage in Nordkorea stattfinden.