"Foal Eagle" war das größte gemeinsame Manöver der beiden Verbündeten. In der Vergangenheit beteiligten sich 200.000 südkoreanische Soldaten und rund 30.000 US-Einsatzkräfte daran. Die Übung "Key Resolve" wurde größtenteils am Computer simuliert. Die Ankündigung zur Beendigung der Militärmanöver erfolgte kurz nach dem zweiten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Auch wenn es bei dem Treffen in Hanoi keinen Durchbruch gab, ist der US-Präsident weiter um eine Verbesserung der Beziehungen zu Nordkorea bemüht. Seit dem ersten Treffen mit Kim im Juni hatten die USA und Südkorea bereits mehrere gemeinsame Übungen in kleinerem Rahmen abgehalten oder abgesagt.