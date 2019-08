In Katars Hauptstadt Doha hat am Samstag eine möglicherweise entscheidende Phase der Friedensgespräche zwischen den USA und den Taliban in Afghanistan begonnen. Überschattet wurde die mittlerweile achte Verhandlungsrunde über eine Friedensvereinbarung für Afghanistan von Berichten ausufernder Gewalt gegen Zivilisten. Bei Anschlägen in Kabul und in der Provinz Kandahar sollen mehrere Menschen getötet worden sein. Laut UN-Mission wurden allein im Juli insgesamt mehr als 1.500 Zivilisten verwundet oder getötet. Das ist die höchste Opferzahl eines Monats seit Mai 2017.