Die Gespräche zwischen den USA und den Taliban gehen weiter. Das US-Außenministerium kündigte an, Chefunterhändler Zalmay Khalilzad breche zu einer Reise nach Katar auf.



In der Hauptstadt Doha werde er die Gespräche mit den Taliban fortsetzen und sich danach in der afghanischen Hauptstadt Kabul mit der dortigen Regierung zusammensetzen. Seit rund einem Jahr sprechen die USA mit hochrangigen Vertretern der Taliban über eine politische Lösung des langjährigen Afghanistan-Konflikts.