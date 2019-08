Das Gericht in Washington verfügte am Freitag zugleich die Beschlagnahmung des Öls an Bord der "Grace 1" und von knapp einer Million Dollar Bankvermögen einer Briefkastenfirma, die Verbindungen zu dem Schiff haben soll.



Die US-Entscheidungen stehen im Widerspruch zum obersten Gericht des britischen Überseegebiets Gibraltar: Dies hatte am Donnerstag bestätigt die "Grace 1" wieder freizugeben. Das britische Außenministerium betonte, der Iran müsse sich an seine Zusicherung halten, die Ladung nicht nach Syrien zu bringen - dies wäre ansonsten ein Verstoß gegen EU-Sanktionen.