Irans Präsident Hassan Rohani. Quelle: Ebrahim/seydi/Iranian President's Press Office/dpa

Auch nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomdeal mit Iran hält Teheran an der Vereinbarung fest. Iran werde sich zunächst mit China, Russland und dem EU-Trio Deutschland, Frankreich und Großbritannien beraten, sagte Präsident Hassan Rohani im Fernsehen.



Er machte deutlich, dass Iran die Urananreicherung wieder hochfahren könne, wenn es hart auf hart komme. In den nächsten Wochen würden iranische Diplomaten mit den anderen fünf Partnern das weitere Verfahren besprechen, so der Präsident.