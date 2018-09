Josef Braml: Das liegt daran, dass Trump für die Vereinten Nationen, für Diplomatie grundsätzlich, kein Verständnis hat. Wenn wir uns an seine Rede vor der UN-Vollversammlung im September zurückerinnern: Da hat Trump durchblicken lassen, dass er Gelder für die Vereinten Nationen für eine schlechte Investition hält. Ihm sind andere Dinge wichtig, etwa die 600 Milliarden US-Dollar, die er ins Militär investiert. Das ist die Währung, die für ihn zählt, mit der er seine Interessen durchsetzt. Bei den Vereinten Nationen sieht Trump es eher so: Sein Land ist der größte Finanzierer, bekommt dafür aber nicht immer das, was Trump gerne hätte. Ein Investment ohne Gegenleistung also - ein Grund, für einen Rückzug.