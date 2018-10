Grundlage der Entscheidung sei der Versuch, die Effizienz der US-Operationen im Ausland zu steigern, heißt es in der Mitteilung des Außenministeriums. Die Entscheidung sei kein Hinweis auf eine Änderung der US-Politik in den Palästinensergebieten oder in der Jerusalem-Frage. Die USA nehme weiterhin keine Position zur endgültigen Frage des Status' von Jerusalem oder möglichen Grenzziehungen ein. Dies müsse Gegenstand von Verhandlungen der Konfliktparteien sein.