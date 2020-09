Die Regierung in Teheran hatte angekündigt, Urangas in die Zentrifugen in der unterirdischen Anreicherungsanlage Fordow zu injizieren. Der Iran sei bereit, den Gaszufluss wieder zu stoppen, sobald die übrigen Vertragspartner aus dem Atomabkommen ihre Verpflichtungen einhielten, sagte Präsident Hassan Ruhani zuvor in einer vom staatlichen Fernsehen übertragenen Ansprache. Er wisse, wie empfindlich die anderen Länder mit Blick auf die Zentrifugen in Fordow seien. "Aber wir können nicht hinnehmen, dass wir einseitig alle Auflagen erfüllen und sie nicht."