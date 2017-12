Von Matratzen über Kinderspielzeug bis hin zu Konserven: Botschaftsmitarbeiter der USA bieten in Kuba Hausstand und Vorräte feil. Es herrscht Hektik, nachdem die Regierung in Washington den Abzug von mehr als der Hälfte ihres Personals in Havanna angeordnet hat. Grund dafür sind rätselhafte Erkrankungen mehrerer Botschaftsmitarbeiter, die die USA auf gezielte Attacken zurückführen. Die US-Regierung verwies als Reaktion auf die mysteriösen "Angriffe" am Dienstag 15 kubanische Diplomaten des Landes, wie Außenminister Rex Tillerson in Washington mitteilte.