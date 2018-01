Allerdings brachte sich Scaramucci zugleich selber in die Bredouille, weil er seine ganze Wut auf Priebus wie auch Trumps Chefstrategen Steve Bannon in unflätigstem Vokabular in einem Telefonat mit einem Journalisten ventilierte. Zum Amtsantritt hatte Scaramucci sich in Liebeserklärungen ergangen - an den Präsidenten wie auch den gesamten Stab des Weißen Hauses: "Ich liebe das Team", flötete der 53-Jährige.