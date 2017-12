Gleich am ersten Tag im Amt hat John Kelly als Donald Trumps neuer Stabschef die Muskeln spielen lassen. Der erst kürzlich berufene Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci geschasst, die zerrüttete Hierarchie im Westflügel des Weißen Hauses gekittet: Kelly, Ex-General, Ex-Heimatschutzminister und nun also oberster Büroleiter des US-Präsidenten, hat sich am Montag mit einem Peitschenhieb in der amerikanischen Machtzentrale angemeldet - ohne selbst großartig das Wort ergriffen zu haben.