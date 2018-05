Venezuelas Kommunikationsminister Jorge Rodríguez bezeichnete die Erklärung der Lima-Gruppe als "Aggression gegen Venezuela". Kritik an der Wahl von Nicolás Maduro kam auch von einigen Ländern der G20-Gruppe, die in Buenos Aires tagten. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verurteilte "Einschüchterungsversuche gegen die Opposition". China und Russland hingegen nahmen das Wahlergebnis mit Wohlwollen auf. Unterstützung erhielt Maduro auch von seinen sozialistischen Verbündeten in Lateinamerika.