Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will Russland und die Türkei derweil an den Verhandlungstisch zurückholen. Die Aufgabe Frankreichs sei es, "mit allen zu sprechen", sagte er den Sendern BFMTV und RMC sowie der Internetzeitung "Mediapart". Die Fähigkeiten Syriens zur Herstellung von Chemiewaffen seien mit dem Militärschlag "zerstört" worden. Paris wolle sich nun verstärkt um eine "umfassende politische Lösung" bemühen.



Wie es in Diplomatenkreisen in New York hieß, will Frankreich bereits am Montag mit einer umfassenden UN-Resolution einen neuen Anlauf nehmen. Der Entwurf soll die drängendsten Fragen auf einen Schlag angehen: Das syrische Chemiewaffenprogramm soll nachweisbar beendet werden und es soll geklärt werden, wer für jüngsten Giftgasangriffe verantwortlich ist. Eine landesweite Waffenruhe und ein gesicherter Zugang für humanitäre Helfer sollen dann den Weg zu einer langfristigen politischen Lösung ebnen. Die IS-Terrormiliz soll im Land dauerhaft besiegt werden. Wann es allerdings zu einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat kommen könnte, war zunächst unklar. Die Ausgangslage ist schwierig, denn allein seit Mittwoch sind dort vier Resolutionen zu Syrien gescheitert.