Die Türkei hatte am vergangenen Mittwoch ihre Militäroffensive in Nordsyrien gestartet. Sie richtet sich gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG). Mit dieser Miliz sind die USA im Kampf gegen die Dschihadisten des Islamischen Staates (IS) verbündet. US-Präsident Donald Trump gab zuvor den Abzug von US-Soldaten aus dem syrischen Grenzgebiet zur Türkei bekannt. Dies war allgemein so verstanden worden, dass Trump grünes Licht für die Militäroffensive gegeben hatte. 100.000 Menschen sind auf der Flucht.