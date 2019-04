Trump drohte am Samstag erneut, die US-Südgrenze nach Mexiko zu schließen. "Mexiko muss seine sehr strikten Migrationsgesetze nutzen, um die vielen Tausend Menschen aufzuhalten, die versuchen, in die USA zu gelangen", schrieb Trump auf Twitter. "Unsere Aufnahmekapazitäten sind erschöpft und wir werden Illegale nicht mehr aufnehmen", kündigte er an. "Der nächste Schritt ist, die Grenze zu schließen." Dies werde auch den Strom von Drogen eindämmen, der aus Mexiko in die USA fließe.